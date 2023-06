La Lazio dei titolari ad Empoli: Sarri vuole chiudere bene al Castellani

La Lazio chiude senza Maurizio Sarri (squalificato), ma con ambizioni da secondo posto. Con la Champions League in tasca e il secondo gradino del podio da blindare, i biancocelesti fanno visita ad un Empoli già salvo e reduce da un grande finale di stagione. A rimarcare l’obiettivo ci ha pensato anche Nicolò Casale, che ai microfoni ufficiali del club ha sottolineato l’importanza della trasferta in terra toscana: “Vogliamo conquistare a tutti i costi il secondo posto perché ci può aiutare anche per il futuro. Una volta che hai conquistato il secondo posto e vuoi migliorarti puoi fare solo una cosa: vincere lo scudetto. Record clean sheets? Sarebbe un bellissimo obiettivo per tutta la squadra, soprattutto per i portieri e per noi difensori. Cercheremo di raggiungere anche questo obiettivo”, le sue parole. Venti i clean sheet (quarta squadra a riuscirci in A) di una difesa che con Casale e Romagnoli ha invertito completamente il trend della scorsa stagione. Nel 2021/2022 furono 58 i gol subiti, ora solo 30. L’unico difensore titolare assente ad Empoli è Marusic (operato di ernia inguinale), che sarà sostituito da Lazzari. Per il resto spazio ai titolarissimi: Casale e Romagnoli al centro, Hysaj a sinistra.

A centrocampo si va verso la conferma dello stesso terzetto visto contro Udinese e Cremonese: Cataldi non è ancora al meglio, Vecino quindi si scalda in regia tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Pochi dubbi in attacco dove Immobile guiderà l’attacco insieme a Felipe Anderson e Zaccagni. L’obiettivo secondo posto è l’ultima missione di una stagione da 8 in pagella. Poi ci sarà da pensare al futuro. Tra i nomi accostati anche quello di Jacopo Fazzini, padrone della trequarti dell’Empoli in assenza di Baldanzi. Il classe 2003 agirà alle spalle di Cambiaghi e Piccoli con Bandinelli, Grassi e l’ex Akpa Akpro a centrocampo. Poi Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi a protezione di Vicario. Anche quest’ultimo sarà uomo mercato, ma non in orbita Lazio che si gode Ivan Provedel, acquistato per poco meno di 3 milioni e premiato come miglior portiere del campionato. È l’ennesimo puzzle che ha funzionato in una stagione da 20 clean sheet.