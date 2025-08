Il Milan sonda il terreno per Darwin Nunez: primo contatto col Liverpool, ma l’ingaggio è un ostacolo. Allegri insiste per Dusan Vlahovic. Piacciono anche Kalimuendo e Jashari. Morata vicino al Como via Milan.

Il Milan è a caccia di un nuovo centravanti e ha messo nel mirino un nome di primissimo piano: Darwin Nunez. Il club rossonero ha avviato i primi contatti con il Liverpool, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice: l’elevato ingaggio dell’attaccante uruguaiano resta al momento il principale scoglio da superare. La dirigenza, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, considera Nunez la prima scelta per il nuovo numero 9.

Diversa la linea dell’ex tecnico juventino Massimiliano Allegri, che preferirebbe puntare su Dusan Vlahovic, già allenato alla Juventus e considerato l’ideale per le sue idee di gioco.

Kalimuendo nel mirino, Hojlund si allontana

Restano calde anche le piste alternative. Tra queste il nome di Arnaud Kalimuendo del Rennes, attaccante classe 2002 reduce da una stagione da 12 gol in Ligue 1. Si complica invece la pista Rasmus Hojlund, che avrebbe ribadito la sua intenzione di restare al Manchester United, nonostante l’interesse di diversi club europei.

Jashari in stallo, Morata pronto a salutare

In stand-by al momento la trattativa per Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Lucerna conteso dal Bruges. Si sblocca invece il futuro di Alvaro Morata: lo spagnolo è vicino a un ritorno al Milan, ma solo di passaggio. Il club rossonero sarebbe pronto a prenderlo per poi girarlo al Como, dove ritroverebbe Cesc Fabregas in panchina, dando un altro colpo di prestigio al progetto lariano.