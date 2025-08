La Nazionale chiude i Mondiali di Singapore con un bottino storico di finali. Oggi in acqua la staffetta mista maschile, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana.

L’Italia del nuoto chiude i Mondiali giovanili di Singapore con un dato da incorniciare: 25 finali complessive, di cui 18 individuali e 7 di staffetta, a testimonianza di un movimento in grande salute. L’ultima giornata, in programma oggi dalle ore 13:00 italiane, potrebbe regalare nuove gioie con la 4×100 mista maschile, e le finali dei 50 rana femminili con Benedetta Pilato e Anita Bottazzo.

Staffetta mista maschile: Italia terza in batteria, in finale con ambizioni

Il quartetto azzurro composto da Christian Bacico (53″34), Ludovico Viberti (58″65), Federico Burdisso (50″69) e Manuel Frigo (47″72) ha chiuso al terzo posto assoluto in 3’30″40, alle spalle di USA (3’29″65) e Russia sotto bandiera neutrale (3’30″05), ma davanti a big del calibro di Cina (eliminata) e Australia. In finale, entreranno in vasca Ceccon, Martinenghi, Burdisso e D’Ambrosio, quest’ultimo già protagonista nella 4×100 stile con record italiano juniores (47″78).

Fuori la staffetta femminile e delusioni nei 400 misti

Meno fortunata la 4×100 mista femminile, con Gastaldi, Angiolini, Cocconcelli e Menicucci ferme al decimo posto in 4’00″12. Niente finale anche per Sara Franceschi (4’50″23) e Alberto Razzetti (12° in 4’14″52) nei 400 misti, distanze che hanno visto brillare McIntosh (4’35″56) e Matsushita (4’10″39).

Attesa per Pilato e Bottazzo nei 50 rana

Tra le finali di oggi, occhi puntati anche su Benedetta Pilato e Anita Bottazzo, in gara nei 50 rana. La tarantina detiene il primato italiano (29″30), mentre Bottazzo ha nuotato in 30″02 nel 2023. Nessun italiano qualificato nei 50 dorso, 50 stile, 400 misti e 1500 stile libero.

Dove seguire le finali

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Due, RaiSport +HD e Sky Sport 1. Le batterie si svolgono alle 4:00 italiane, finali e semifinali alle 13:00 (19:00 locali). L’Italia sogna di chiudere con il sorriso un mondiale già da ricordare: 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo finora il bottino.