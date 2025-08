Doppietta tricolore per i marciatori delle Fiamme Gialle e dell’Atl. Bergamo 1959. Francesco Fortunato domina gli ultimi 3 km e conquista il 18° titolo italiano, Federica Curiazzi firma la stagione perfetta con un nuovo personale.

Mattinata di marcia agli Assoluti di Caorle, nel suggestivo circuito sul lungomare, ed è doppio trionfo per i big azzurri della specialità. Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) si conferma ancora una volta re dei 10 km su strada, mentre Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) completa una stagione da sogno con un netto successo e un personale abbattuto di oltre due minuti.

Fortunato, titolo numero 18 e testa ai Mondiali

Per Francesco Fortunato è il sesto titolo italiano nei 10 km su strada, il diciottesimo complessivo tra indoor e outdoor. L’azzurro pugliese, bronzo europeo nella 20 km, sceglie la strategia dell’attesa: lascia sfogare Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) nella prima metà di gara – con un vantaggio fino a 7 secondi – e poi impone il suo ritmo.

Il sorpasso arriva al sesto giro, quando si forma un terzetto con anche Gianluca Picchiottino, poi il forcing decisivo: tre chilometri finali micidiali (3:57, 3:52, 3:59) e la gara è sua. Chiude in 39:19, davanti a Picchiottino (39:23, personale dopo 7 anni) e Orsoni (39:43, per la prima volta sotto i 40 minuti). Ora Fortunato si prepara al raduno di Livigno, in vista dei Mondiali di Tokyo.

Curiazzi, stagione perfetta: è il terzo titolo del 2025

Impressionante anche la prova di Federica Curiazzi, che conquista il suo terzo titolo italiano dell’anno dopo quelli sui 35 km e nei 3000 indoor. A Caorle, la lombarda sferra l’allungo decisivo a poco più di due chilometri dal termine, dopo un lungo duello con Valentina Trapletti (Esercito).

Il crono finale è eloquente: 43:48, migliorando di oltre 2 minuti il precedente personale risalente a cinque anni fa. Un tempo che conferma la crescita già mostrata su 20 km (1h29:44) e 35 km (2h45:33) nel 2025. Trapletti chiude seconda in 44:13, mentre al terzo posto si piazza Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno), che fissa il nuovo personale in 44:52, a due settimane dal suo quarto posto agli Europei U23.