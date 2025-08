Conclusi i Campionati Nazionali a squadre con i titoli assoluti maschili e femminili conquistati da Montecchia Golf e Asolo. Promozioni anche per Asiago, Milano e Parco de’ Medici.

Fine settimana ricco di emozioni e verdetti nel golf italiano: si sono chiusi i Campionati Nazionali a squadre 2024, disputati in cinque circoli, con la vittoria nei tornei Assoluti per Montecchia Golf Club tra gli uomini e Asolo Golf Club tra le donne. In evidenza anche Asiago, Milano e Parco de’ Medici, che conquistano rispettivamente i tornei di Qualifica e Selezione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Femminile: Asolo si conferma campione

Il team dell’Asolo Golf Club (Natalia Aparicio, Matilde Partele, Noa Zocco, Chiara Cirnatti) conquista il titolo assoluto femminile per il secondo anno consecutivo, superando in finale Verona con il punteggio di 3.5-1.5, replicando la sfida del 2024.

I doppi si erano chiusi in parità, ma nei singolari Partele e Zocco hanno chiuso la pratica, mentre la sfida tra Aparicio e Bottacini si è fermata a parità con il risultato già acquisito.

Asolo ha raggiunto la finale battendo Royal Park I Roveri (3.5-1.5) e Madonna di Campiglio (3-2); Verona ha superato Torino e Olgiata, entrambe con lo stesso punteggio.

Maschile: Montecchia conquista il tricolore

Trionfo per il Montecchia Golf Club (Sebastiano Moro, Giovanni Bruno, Lapo Francesco Bisazza, Simone Cavaliere, Alberto Pittarello), che nella finale del Campionato Assoluto maschile ha battuto il Royal Park I Roveri con un netto 5-2.

Decisivi i doppi, con un 2-0 iniziale, poi nei singoli i successi di Bisazza e Moro hanno chiuso i conti. I veneti, nel loro cammino, avevano eliminato Croara, detentore del titolo, e Roma Acquasanta.

Torneo di Qualifica Maschile: Asiago al comando

Sui green dell’Asolo Golf Club, ridotti a 36 buche per maltempo, il Golf Club Asiago ha chiuso in testa con 427 colpi (-5). Accedono al Campionato Assoluto 2026 anche Riviera Golf, Padova, Des Iles Borromées, Ducato La Rocca e Milano, che ha superato Bologna per migliori score scartati.

Torneo di Qualifica Femminile: dominio Milano

Stesso destino per il torneo femminile al Golf Club Lignano, ridotto a 36 buche. Vince largamente Golf Club Milano (278, -10), davanti a Monticello e Molinetto (294, +6) e a Venezia (297, +9). Quattro squadre che staccheranno il pass per il Campionato Assoluto 2026.

Torneo di Selezione Maschile: vince Parco de’ Medici

Sul percorso di gara di 36 buche, il Golf Club Parco de’ Medici ha conquistato il primo posto con 276 colpi (+4), davanti al Golf degli Ulivi Sanremo. Ottengono l’accesso al Torneo di Qualifica 2026 anche Faenza Le Cicogne, Ca’ Amata, Rapallo, La Colombera, Sant’Anna e Lignano.

Per tutti i risultati ufficiali, classifiche complete e tabelloni è possibile consultare il sito della Federazione Italiana Golf.