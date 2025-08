Ai Campionati Assoluti di atletica grande prova di forza delle big: Zaynab conquista il quarto titolo di fila nei 100 (11.13), Nadia incanta nei 5000. Primo tricolore per Desalu sulla distanza più veloce.

La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica di Caorle si apre nel segno delle donne. Sulla pista dello stadio Chiggiato, Zaynab Dosso conferma la sua supremazia nei 100 metri volando in 11.13 e firmando il suo quarto titolo consecutivo (il sesto in carriera). Una gara senza storia, dominata dalla portacolori delle Fiamme Azzurre che precede Alessia Pavese (11.43) e Amanda Obijiaku (11.50).

