Tabellone femminile Roland Garros 2023: Swiatek e Sabalenka favorite, Trevisan guida la pattuglia azzurra

È stato sorteggiato il tabellone principale del Roland Garros per quel che concerne il singolare femminile, con Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka che saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche ad Elena Rybakina, numero 4 ed inserita nella parte alta del tabellone, così come a Martina Trevisan che, testa di serie numero 26, è in rotta di collisione con Elina Svitolina e successivamente Caroline Garcia. Presenti anche Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Sara Errani, finalista dell’edizione 2012.

TABELLONE ROLAND GARROS 2023

PARTE ALTA

(1) Swiatek vs Bucsa

Q/LL vs Liu

Peterson vs Q/LL

Wang vs (31) Bouzkova

(18) Azarenka vs Andreescu

Kalinskaya vs Navarro

Zhu vs Davis

Tsurenko vs (13) Krejcikova

(11) Kudermetova vs Schmiedlova

Q/LL vs Kucova

Q/LL vs Mladenovic

Kanepi vs (20) Keys

(25) Kalinina vs Parry

Q/LL vs Riske-Amritraj

Q/LL vs Grabher

Masarova vs (6) Gauff

(4) Rybakina vs Q/LL

Noskova vs Kovinic

Burel vs Sorribes Tormo

Martic vs (32) Rogers

(23) Alexandrova vs Tomova

Q/LL vs Friedsam

Marino vs Shnaider

Maria vs (14) Haddad Maia

(10) Kvitova vs Cocciaretto

Q/LL vs Q/LL

Kontaveit vs Pera

Q/LL vs (22) Vekic

(30) Cirstea vs Paolini

Q/LL vs Baindl

Janicijevic vs Dodin

Bronzetti vs (7) Jabeur

PARTE BASSA

(8) Sakkari vs Muchova

Podoroska vs Ponchet

Errani vs Teichmann

Bondar vs (27) Begu

(21) Linette vs Fernandez

Q/LL vs Sasnovich

Jeanjean vs Birrell

Q/LL vs (12) Bencic

(15) Samsonova vs Volynets

Pavlyuchenkova vs L.Fruhvirtova

Sherif vs Brengle

Q/LL vs (24) Potapova

(28) Mertens vs Q/LL

McNally vs Bogdan

Cornet vs Giorgi

Collins vs (3) Pegula

(5) Garcia vs Xiy.Wang

Blinkova vs Bonaventure

Parrizas Diaz vs Q/LL

Svitolina vs (26) Trevisan

(17) Ostapenko vs Martincova

Stearns vs Siniakova

Vondrousova vs Parks

Niemeier vs (9) Kasatkina

(16) Pliskova vs Stephens

Gracheva vs Galfi

Putintseva vs Zanevska

Q/LL vs (19) Q.Zheng

(29) Zhang vs Frech

Q/LL vs Rakhimova

Udvardy vs Q/LL

Kostyuk vs (2) Sabalenka