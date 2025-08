Buone indicazioni per Chivu alla prima uscita stagionale della sua Inter: segnano Bonny, Lautaro, Asllani, Pio Esposito, Luis Henrique e Calhanoglu. In campo anche tanti volti nuovi. Esposito verso il Cagliari.

L’Inter di Cristian Chivu apre la stagione con una vittoria larga nella tradizionale amichevole in famiglia. A Bormio, la prima squadra nerazzurra ha superato l’Under 23 per 7-2, in una partita utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e iniziare a testare i nuovi arrivati, in attesa dei test internazionali.

La formazione U23, che quest’anno debutterà in Serie C, ha dato filo da torcere nella prima frazione, andando anche in vantaggio al 9’ con Spinaccè. Ma la reazione dei “grandi” è stata immediata: pareggio su autogol di Konate (12’), poi Bonny al 16’ ha firmato il 2-1 dopo aver ribattuto in rete il suo stesso tiro.

Primo tempo vivace, tra reti e disattenzioni

Tra esperimenti e rotazioni, Chivu ha schierato il classico 3-5-2 con Darmian, De Vrij e Bastoni dietro, Dumfries e Carlos Augusto sulle corsie, Asllani regista con Sucic e Mkhitaryan mezzali, e davanti la nuova coppia Bonny-Lautaro. Dopo il pari momentaneo firmato da Mosconi (29′) su errore di Dumfries, l’Inter ha chiuso avanti 4-2 con il rigore di Asllani (32’) per fallo su Bonny e il gol di Lautaro (42’), abile a superare il portiere con uno scavetto su lancio di Sucic.

Nella ripresa si cambia tutto: gol di Esposito, Henrique e Calhanoglu

Chivu ha cambiato completamente l’undici nell’intervallo, ma l’inerzia del match è rimasta saldamente nelle mani della prima squadra. Il 5-2 è arrivato al 50’ con Pio Esposito, pronto a insaccare da due passi su assist di Dimarco. Poi spazio alla prodezza dalla distanza di Luis Henrique (64’) e infine al sigillo di Calhanoglu (90’), con un destro rasoterra dal limite che ha fissato il punteggio sul 7-2 finale.

Mercato: Sebastiano Esposito verso Cagliari

Non ha preso parte alla sfida Sebastiano Esposito, ormai destinato al Cagliari: per lui si profila un trasferimento a titolo definitivo per circa sei milioni di euro.