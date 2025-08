Argento per Liuzzi, bronzo per Campagna e Rinaldi: Italia protagonista in Polonia con il team femminile senior.

Varsavia, 2 agosto 2025 – Ottimo bilancio per la squadra femminile italiana di lotta al prestigioso Torneo Internazionale “Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open” di Varsavia, che ha visto sfidarsi dal 30 luglio al 2 agosto le migliori atlete senior nelle tre specialità olimpiche.

Le azzurre portano a casa tre medaglie:

Emanuela Liuzzi ha conquistato l’argento nei 50 kg, confermandosi tra le migliori interpreti della categoria a livello europeo.

Aurora Campagna ha strappato il bronzo nei 62 kg, mentre

Enrica Rinaldi, già più volte protagonista sul palcoscenico internazionale, ha centrato il terzo posto nei 76 kg.

Buon piazzamento anche per Laura Godino nei 68 kg, che ha chiuso quinta dopo aver sfiorato la zona medaglia. Meno fortunata Bianca Contraffatto (65 kg), che non è riuscita ad accedere alle fasi finali.

Con tre podi su cinque atlete in gara, l’Italia dimostra la solidità e il crescente valore del movimento femminile della lotta, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali e della qualificazione olimpica.