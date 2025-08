L’azzurro attacca sull’ultima salita e vince in solitaria la 44ª edizione della Classica basca. Ultimo successo italiano risaliva al 2006.

San Sebastián, 2 agosto 2025 – Impresa azzurra nei Paesi Baschi. Giulio Ciccone conquista in solitaria la 44ª edizione della ‘Clasica’ di San Sebastián, interrompendo un digiuno italiano lungo 18 anni. L’ultimo a riuscirci era stato Leonardo Bertagnolli nel 2006. Ora, l’abruzzese della Lidl-Trek riscrive la storia della corsa spagnola e rilancia le ambizioni del ciclismo italiano a livello internazionale.

L’attacco decisivo sulla Murgil-Tontorra

A decidere la gara è stato un poderoso attacco di Ciccone sull’ultima asperità del percorso, la salita di Murgil-Tontorra, a 8,7 km dal traguardo. Un’azione secca, che ha messo fuori gioco la coppia della UAE Emirates composta dallo svizzero Jan Christen (secondo all’arrivo) e dal messicano Isaac Del Toro (poi quinto). Ciccone ha scavato un solco e ha gestito in solitaria il vantaggio fino al traguardo di San Sebastián.

Un 2025 da protagonista per Ciccone

Per Giulio Ciccone è la seconda vittoria stagionale, dopo il trionfo al Tour of the Alps. Ma l’intera annata è da incorniciare:

2° alla Liegi-Bastogne-Liegi , battuto solo da Tadej Pogacar

3° al Lombardia 2024 , alle spalle di Pogacar ed Evenepoel

Sfortunato al Giro d’Italia 2025, costretto al ritiro per una caduta nella tappa di Gorizia

La vittoria in Spagna rappresenta un punto esclamativo sulla sua stagione, certificando il suo status tra i migliori scalatori del panorama internazionale.

Dagnoni: “Segnale importante per il ciclismo italiano”

Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, ha elogiato l’impresa del corridore azzurro:

“Complimenti a Giulio Ciccone, vincitore di una corsa impegnativa come la Clasica di San Sebastián. Un successo che dà un valore diverso anche alla sua stagione, rendendo ancora più prestigioso il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il ciclismo italiano continua a dare segnali importanti e questo ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti”.

Con questo successo, Giulio Ciccone torna protagonista assoluto del World Tour e regala all’Italia una gioia che mancava da quasi due decenni sulle strade basche.