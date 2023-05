Roland Garros 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in programma da domenica 29 maggio a domenica 11 giugno. Mancherà il vero Re di questo torneo, ovvero Rafael Nadal, costretto a rinunciare nelle scorse settimane a causa dell’infortunio ormai procuratosi diversi mesi fa in Australia nel corso del primo slam stagionale. Gli spunti di interesse ovviamente non mancano, in un torneo che sia al maschile che al femminile potrebbe rivelarsi aperto a diversi tipi di scenario. Tra gli uomini Novak Djokovic non è apparso affatto imbattibile nei tornei sul rosso, mentre a tratti lo è sembrato Carlos Alcaraz. E poi tanti altri outsiders, da Tsitsipas al nostro Jannik Sinner, passando per il finalista della passata edizione Casper Ruud.

A livello femminile Iga Swiatek vuole tentare di conquistare un altro trofeo a Parigi, ma questa volta la concorrenza c’è. Sia Elena Rybakina che Aryna Sabalenka in questo 2023 hanno dimostrato di saper e poter vincere contro la polacca, che sul rosso resta comunque favorita. Il prize money complessivo del Roland Garros 2023 toccherà la cifra di 43.9 milioni di euro, da distribuire tra tutti i vari tabelloni principali (inclusi i doppi) e quelli cadetti di singolare maschile e femminile. L’aumento è addirittura del 13.76% rispetto alla passata edizione. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro nel dettaglio e dei punti valevoli per le classifiche ATP e WTA.

MONTEPREMI ROLAND GARROS MASCHILE E FEMMINILE 2023

PRIMO TURNO – 69.000 € (10/10 punti)

SECONDO TURNO – 97.000 € (45/70 punti)

TERZO TURNO – 142.000 € (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 240.000 € (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – 400.000 € (360/430 punti)

SEMIFINALISTA – 630.000 € (720/780 punti)

FINALISTA – 1.150.000 € (1200/1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – 2.300.000 € (2000/2000 punti)