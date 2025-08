L’Italia domina la European Youth Cup 2025: a Catez (Slovenia) gli azzurrini conquistano 12 medaglie, chiudendo in testa al medagliere finale. Riconoscimento speciale anche per lo staff tecnico azzurro.

Catez, 2 agosto 2025 – Un altro successo internazionale per l’arco azzurro. L’Italia giovanile si impone alla European Youth Cup 2025, chiudendo la seconda e ultima tappa a Catez, in Slovenia, con un bottino complessivo di 12 medaglie, che si aggiungono alle 17 conquistate a Sofia (Bulgaria) nella prima parte della competizione. Il totale di 184 punti consente all’Italia di chiudere in vetta alla classifica generale davanti alla Germania (103).

A coronare il trionfo, arriva anche un prestigioso premio allo staff tecnico italiano, eletto miglior team dell’intera competizione dalla Commissione Tecnica della World Archery Europe. Un riconoscimento assegnato a Marco Galiazzo, Matteo Bisiani, Tiziano Xotti, Emanuele Alberini, Alex Boggiatto, Francesco Gogioso e Guendalina Sartori per l’eccellente lavoro svolto in stagione.

Finali individuali: Lucarini oro, Pavin argento, bronzo per Manini e Gubbini

La giornata conclusiva ha regalato emozioni forti con le finali individuali. Spicca l’impresa di Diego Lucarini, oro tra gli Allievi nel ricurvo, che ha superato in volée decisiva l’ucraino Seniura per 6-5 (10-9), al termine di un match in rimonta.

Medaglia di bronzo per Matilde Manini, vittoriosa 6-2 sulla ceca Kadlecova tra le Allieve del ricurvo, mentre nel compound spiccano l’argento amaro di Veronica Pavin (battuta per un punto dalla britannica Walker 142-141) e il bronzo netto di Lorenzo Gubbini tra gli Junior con un convincente 145-140 sullo spagnolo De Los Santos Sanchez.

Italia sul podio in tutte le specialità

Con gli 8 podi di venerdì 1 agosto nelle gare a squadre e mixed team (2 argenti e 6 bronzi), e le 4 medaglie individuali di sabato, l’Italia chiude la Youth Cup con un totale di 12 medaglie nella tappa slovena.

Tra i risultati da incorniciare anche il bronzo della squadra maschile ricurvo Junior e il dominio delle ragazze del compound Junior, che superano Gran Bretagna e Croazia.

Classifiche individuali finali: azzurri protagonisti

Alla fine delle due tappe, l’Italia si impone anche nelle classifiche individuali:

Ricurvo Allievi : 3ª Matilde Manini, 2° Diego Lucarini

Ricurvo Junior : 1° Edoardo Tuci, 4ª Chiara Compagno

Compound Junior: 1ª Caterina Gallo, 2° Lorenzo Gubbini

Tutti i risultati degli azzurri nelle finali

Venerdì 1 agosto

Compound Allievi Mixed Team: Italia-AIN 147-151

Compound Junior Mixed Team: Italia-Olanda 157-153

Ricurvo Allievi Mixed Team: Italia-AIN 1-5

Compound Allievi F Squadre: Italia-Croazia 207-188

Compound Allievi M Squadre: Italia-Grecia 218-209

Compound Junior F Squadre: Italia-GBR 222-220

Compound Junior M Squadre: Italia-Spagna 233-226

Ricurvo Allievi F Squadre: Italia-AIN 6-0

Ricurvo Junior M Squadre: Italia-AIN 6-2

Sabato 2 agosto

Compound Allievi F: Pavin-Walker (GBR) 141-142

Compound Junior M: Gubbini-De Los Santos Sanchez 145-140

Ricurvo Allievi F: Manini-Kadlecova (CZE) 6-2

Ricurvo Allievi M: Lucarini-Seniura (UKR) 6-5 (10-9)

Con questo risultato, la Nazionale giovanile italiana conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale del tiro con l’arco. La nuova generazione c’è, e promette scintille anche nei prossimi appuntamenti.