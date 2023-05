Tabellone maschile Roland Garros 2023: Alcaraz e Medvedev guidano il seeding, presenti Sinner e Musetti

È stato sorteggiato il tabellone principale del Roland Garros per quel che concerne il singolare maschile, con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev che saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche a Novak Djokovic, numero 3 ed inserito nella parte alta del tabellone, così come a Jannik Sinner che, testa di serie numero 8, è in rotta di collisione con il campione degli Internazionali BNL d’Italia in quarti di finale. Presenti anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi.

TABELLONE ROLAND GARROS 2023

PARTE ALTA

(1) Alcaraz vs Q/LL

O’Connell vs Daniel

Arnaldi vs Galan

Nakashima vs (26) Shapovalov

(17) Musetti vs Ymer

Shevchenko vs Otte

Q/LL vs Q/LL

Paire vs (14) Norrie

(10) Auger-Aliassime vs Fognini

Kubler vs Q/LL

Q/LL vs Cressy

McDonald vs (24) Korda

(32) Zapata Miralles vs Schwartzman

Isner vs Borges

Carballes Baena vs Q/LL

Vesely vs (5) Tsitsipas

(3) Djokovic vs Kovacevic

Fucsovics vs Grenier

Van Assche vs Cecchinato

Fils vs (29) Davidovich Fokina

(19) Bautista Agut vs Wu

Q/LL vs Varillas

Q/LL vs Griekspoor

Goffin vs (13) Hurkacz

(11) Khachanov vs Lestienne

Kypson vs Q/LL

Wawrinka vs Ramos-Vinolas

Kokkinakis vs (20) Evans

(30) Shelton vs Sonego

Mannarino vs Humbert

Cazaux vs Moutet

Djere vs (7) Rublev

PARTE BASSA

(6) Rune vs Eubanks

Monfils vs Baez

Mpetshi Perricard vs Q/LL

Q/LL vs (31) Kecmanovic

(23) Cerundolo vs Munar

Monteiro vs Bonzi

Gasquet vs Rinderknech

Mmoh vs (9) Fritz

(16) Paul vs Q/LL

Jarry vs Dellien

Q/LL vs Giron

Lehecka vs (21) Struff

(25) Van de Zandschulp vs Q/LL

Zhang vs Lajovic

Bublik vs Q/LL

Q/LL vs (4) Ruud

(8) Sinner vs Muller

Altmaier vs Huesler

Ruusuvuori vs Barrere

Q/LL vs (28) Dimitrov

(22) Zverev vs Harris

Gaston vs Molcan

Popyrin vs Q/LL

Krajinovic vs (12) Tiafoe

(15) Coric vs Coria

Thiem vs Cachin

Draper vs Etcheverry

Ivashka vs (18) De Minaur

(27) Nishioka vs Wolf

Purcell vs Thompson

Halys vs Pella

Q/LL vs (2) Medvedev