A Szeged la nazionale giovanile chiude alle spalle della Gran Bretagna. Brilla l’oro di Aroldi e Gerosa. Argenti e bronzi per equipaggi maschili e femminili.

L’Italia del canottaggio giovanile archivia l’edizione 2025 della Coupe de la Jeunesse con un bilancio più che positivo: secondo posto nella classifica generale con 338 punti, dietro solo alla fortissima Gran Bretagna (404) e davanti all’Olanda. Il risultato è confermato sia nella classifica maschile (170 punti) sia in quella femminile (168).

A guidare la spedizione azzurra è stato l’head coach Luigi De Lucia, che ha potuto festeggiare un bottino di 17 medaglie complessive: 1 oro, 10 argenti e 6 bronzi. E se sabato erano arrivate otto medaglie, nella giornata conclusiva di domenica gli azzurri si sono superati con nove podi, incluso l’unico oro della manifestazione per i colori italiani.

L’oro del cuore: Aroldi e Gerosa dominano il due senza

A regalare all’Italia la medaglia più preziosa ci hanno pensato Neve Aroldi e Aurora Gerosa, atlete della SC Corgeno, trionfatrici nel due senza femminile. Una vittoria di carattere e tecnica, conquistata al termine di un duello tiratissimo con le britanniche, piegate solo negli ultimi metri.

Gli argenti azzurri: otto e quattro di coppia sugli scudi

Cinque gli argenti raccolti oggi. Tra questi spiccano l’otto maschile (con Candido, Iacovacci, Cantilonne, Mineo, Licciardi, Liantonio, Dalla Valle, Romani e il timoniere Lauretti) e il quattro di coppia maschile (Tronca, Cigala, Bossone, Arra). Secondo gradino del podio anche per il due senza maschile di Moretti e Piscia, per l’otto femminile e per il singolista Emanuele Palacio Cano.

Bronzi e finali di valore

Tre i bronzi di giornata per l’Italia: il quattro senza femminile (Germani, Crevatin, Luchetti, Lensi), il doppio femminile (Livorti, Truzzi) e il quattro senza maschile (Remelli, Thomazetto, Mari, Benedusi).

In totale sono state 11 le finali disputate dagli equipaggi azzurri domenica – una in più rispetto a sabato – con risultati incoraggianti anche dai piazzamenti: quinto posto per il quattro di coppia femminile, sesto per il doppio maschile e nono per la singolista Arianna Marconcini.

Ora testa ai Mondiali U19

Con la Coupe archiviata, gli occhi sono già puntati sui Mondiali Under 19, in programma da mercoledì a domenica prossima a Trakai, in Lituania, dove l’Italia sarà nuovamente protagonista. La Coupe de la Jeunesse 2026, invece, si terrà a Lucerna, in Svizzera.