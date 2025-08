Gli azzurri di De Giorgi battuti nettamente nella finale della Volleyball Nations League. Ma il secondo posto è storico: non accadeva dal 2004.

La Volleyball Nations League 2025 si chiude con una medaglia d’argento per l’Italia maschile. Nella finale disputata al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, gli azzurri sono stati superati per 3-0 (25-22, 25-19, 25-14) dalla Polonia, che ha dominato soprattutto nei set centrali e finali. Resta comunque un traguardo prestigioso: l’Italia torna sul podio della VNL a distanza di oltre vent’anni dall’argento ottenuto nel 2004, quando ancora si chiamava World League.

Un cammino lungo e positivo

Partita l’11 giugno da Quebec City, passando per Chicago e Lubiana, la squadra di Fefè De Giorgi ha collezionato 12 vittorie complessive, fermandosi solo all’ultimo atto contro una Polonia solida in tutti i fondamentali. In semifinale e quarti di finale, gli azzurri avevano superato brillantemente Cuba e Slovenia, ma nella sfida decisiva non sono riusciti a replicare quelle prestazioni.

Sul podio insieme all’Italia anche il Brasile, vincente nella finalina per il terzo posto sulla Slovenia con un 3-1 in rimonta (23-25, 25-20, 25-23, 25-19).

La finale: equilibrio solo nel primo set

Nel primo set l’Italia è rimasta a contatto fino al 22-21, mostrando buone cose in attacco e difesa. Poi, complice la grande efficacia al servizio dei polacchi e alcuni errori azzurri, la Polonia ha preso il largo chiudendo 25-22. Nei due set successivi non c’è stata praticamente storia: i polacchi hanno dominato con autorità, lasciando l’Italia a 19 e poi addirittura a 14 punti nel terzo parziale. Non sono bastati i tentativi di De Giorgi di cambiare marcia con gli ingressi di Sbertoli, Romanò, Bottolo e Porro.

Il commento del CT De Giorgi

“Non è stata la finale che immaginavamo – ha dichiarato il CT De Giorgi – ma il percorso è stato importante. Siamo mancati in situazioni in cui dovevamo essere più lucidi ed efficienti, e di fronte avevamo una squadra fortissima. Il primo set è stato combattuto, poi un errore di formazione ha complicato il secondo. Il terzo invece deve farci riflettere. Ma la gara di oggi non cancella quanto di buono è stato fatto. Ora guardiamo avanti, c’è un Mondiale da preparare.”

Giannelli: “Pochi alibi, ma orgoglioso del gruppo”

Il capitano Simone Giannelli non nasconde la delusione, ma guarda il bicchiere mezzo pieno:

“C’è amarezza per questa gara, ma sono soddisfatto del cammino fatto. Non eravamo mai arrivati in finale e ora ci siamo riusciti. Complimenti alla Polonia, sono i numeri uno al mondo e oggi l’hanno dimostrato. Noi dobbiamo analizzare gli errori, assumerci le responsabilità e andare avanti con fiducia.”

Bottolo: “Peccato, ma è una tappa importante”

Tra i più positivi dalla panchina, Mattia Bottolo ha sottolineato la crescita del gruppo:

“Dispiace per il risultato finale, ma questo argento è storico. È stata una VNL lunga e impegnativa, siamo cresciuti, tanti di noi hanno trovato spazio. Ora testa al Mondiale: sarà il momento più importante dell’estate.”

Il tabellino di Italia-Polonia

ITALIA – POLONIA 0-3 (22-25, 19-25, 14-25)

Italia: Lavia 12, Michieletto 7, Rychlicki 4, Galassi 4, Anzani 3, Giannelli 1, Balaso (L), Bottolo 4, Romanò 3, Porro 1. All. De Giorgi

Polonia: Leon 16, Semeniuk 14, Kochanowski 7, Sasak 6, Komenda 3, Nowak 1, Popiwczak (L), Jakubiszak 4. All. Grbic

Durata set: 28’, 30’, 24’

Servizi vincenti: Italia 4, Polonia 3