Atp Finals Torino 2023: programma, orari e copertura tv di tutte le partite giorno per giorno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco, giorno dopo giorno, delle Atp Finals di Torino 2023, evento in programma dal 12 al 19 novembre. Sorteggiati i due gironi, si inizia ad entrare nel vivo della competizione, che da domenica accompagnerà tantissimi appassionati provenienti da tutto il mondo presso il Pala AlpiTour del capoluogo piemontese. Jannik Sinner e Novak Djokovic in un Girone Verde che vede al via anche Stefanos Tsitsipas e Holger Rune; Carlos Alcaraz invece guida un Girone Rosso in cui dovrà vedersela contro Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Sascha Zverev.

I GIRONI

CALENDARIO COMPLETO ATP FINALS

L’emittente Sky Sport detiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo mediante i suoi canali, trasmettendo in diretta tutti gli incontri sia di singolare che di doppio, più approfondimenti nel corso delle varie giornate. Le Finals di Torino andranno in onda anche in chiaro sui canali RAI, che trasmetterà un match del torneo di singolare al giorno. Il torneo sarà anche visibile in streaming sulle piattaforme di NOW (previo abbonamento), Sky Go (solo se abbonati Sky) e RaiPlay (solo gli incontri trasmessi sui canali Rai).

Si parte domenica 12 novembre mentre il titolo verrà assegnato nella giornata conclusiva di domenica 19. Tutto pronto dunque per otto giorni di grande tennis. Di seguito il programma e gli orari di tutte le partite giorno per giorno, per restare sempre aggiornati sulle Atp Finals 2023.

PROGRAMMA LUNEDÍ 13 NOVEMBRE

PROGRAMMA DOMENICA 12 NOVEMBRE