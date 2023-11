Atp Finals Torino 2023, programma e orari lunedì 13 novembre: Alcaraz-Zverev alle 14.30

PROGRAMMA DOMENICA 12 NOVEMBRE

Ore 12.00 – Wesley Koolhof-Neal Skupski vs Rinky Hijikata-Jason Kubler

Ore 14.30 – Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

Ore 18.00 – Rohan Bopanna-Matthew Ebden vs Rajeev Ram-Joe Salisbury

Ore 21.00 – Daniil Medvedev vs Andrey Rublev