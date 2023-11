Atp Finals Torino 2023, programma e orari martedì 14 novembre con Sinner-Djokovic

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle ATP Finals di Torino 2023 per la giornata di martedì 14 novembre. I due vincitori della prima giornata, ovvero Jannik Sinner e Novak Djokovic, si scontrano nel big match che andrà in scena in sessione serale a partire dalle 21:00. Alle 14:30 toccherà invece ai due sconfitti, ovvero Tsitsipas e Rune, entrambi con le spalle al muro e alla ricerca della vittoria.

IL PROGRAMMA

Ore 12:00 – (4) Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin vs. (7) Maximo Gonzalez/Andres Molteni

Ore 14:30 – (6) Stefanos Tsitsipas vs. (8) Holger Rune

Ore 18:00 – (1) Ivan Dodig/Austin Krajicek vs. (5) Marcel Granollers/Horacio Zeballos

Ore 21:00 – (1) Novak Djokovic vs. (4) Jannik Sinner