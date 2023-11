Atp Finals Torino 2023, Sinner in finale: avversario, data, orario, canale, diretta tv e streaming

Jannik Sinner si è qualificato per la finale delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor), scrivendo la storia del tennis italiano. L’azzurro ha superato in semifinale Daniil Medvedev, vincendo la quarta partita su quattro al Pala AlpiTour e continuando a far sognare tutta Italia. 6-3 6-7 6-1 il punteggio in favore di Sinner, che dopo 2h27′ di gioco ha avuto la meglio del russo, staccando il pass per l’atto conclusivo del torneo. Sinner attende ora il vincente del match Alcaraz-Djokovic, ma intanto si gode un risultato estremamente prestigioso. Jannik è infatti il primo tennista italiano in 54 anni di storia a raggiungere la finale delle Atp Finals.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA PROGRAMMAZIONE IN CHIARO

IL MONTEPREMI

I PUNTI PER IL RANKING

Sinner e il suo avversario scenderanno in campo sabato 18 novembre sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del torneo e lo monitora attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale con Jannik Sinner in terra piemontese attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.