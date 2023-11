Atp Finals Torino 2023: programma, ordine di gioco e orari venerdì 17 novembre

Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 17 novembre alle Atp Finals 2023 di Torino. Si chiude il girone rosso, pronto a decretare il suo secondo semifinalista. Perché il primo già lo conosciamo ed è Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz, battendo il russo alle 14:30, si garantirebbe l’altro posto tra i primi quattro del torneo. In caso di sconfitta dello spagnolo, allora sarebbe Zverev ad avere la ghiotta chance, battendo Rublev nel match serale.

Il programma di venerdì 17 novembre

Ore 12:00: Koolhof/Skupski vs Bopanna/Ebden

Non prima delle ore 14:30: Alcaraz vs Medvedev

Non prima delle ore 18:00: Ram/Salisbury vs Hijikata/Kubler

Non prima delle ore 20:30: Zverev vs Rublev