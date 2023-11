Atp Finals Torino 2023 in chiaro sulla Rai: programmazione, date, orari, canale, guida tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e le partite delle Atp Finals di Torino 2023 in chiaro sui canali RAI. L’ultimo torneo dell’anno verrà trasmesso parzialmente in chiaro anche sulla Rai, che ogni giorno da domenica 12 a domenica 19 novembre trasmetterà una partita in diretta. Il canale di riferimento sarà Rai Due, che a seconda delle esigenze televisive e di programmazione si collegherà con il Pala AlpiTour di Torino per la sessione pomeridiana o per la sessione serale. In alternativa, oltre alle dirette integrali sui canali Sky Sport, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con dirette testuali degli incontri, approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate. Di seguito tutto il programma e gli orari (soggetti a variazioni in base all’ordine di gioco)

I GIRONI

CALENDARIO COMPLETO ATP FINALS

Domenica 12 novembre: ore 14:30 – Sinner vs. Tsitsipas (su Rai 2 in streaming su RaiPlay)

Lunedì 13 novembre: ore 14:30 – Alcaraz vs. Zverev (su Rai 2 e in streaming RaiPlay)

Martedì 14 novembre: ore 14:30 – match di round robin (su Rai 2 e in streaming su RaiPlay)

Mercoledì 15 novembre: ore 14:30 – match di round robin (su Rai 2 e in streaming su RaiPlay)

Giovedì 16 novembre: ore 21:00 – match di round robin (su Rai 2 e in streaming su RaiPlay)

Venerdì 17 novembre: ore 14:30 – match di round robin (su Rai 2 e in streaming su RaiPlay)

Sabato 18 novembre: semifinale ore 14:30 – match di round robin (su Rai 2 e in streaming su RaiPlay)

Domenica 19 novembre: finale ore 18:00 – match di round robin (su Rai 2 e in streaming su RaiPlay)