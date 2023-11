Atp Finals Torino 2023, programma e orari domenica 12 novembre: Sinner-Tsitsipas alle 14.30

IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 13 NOVEMBRE

Le ATP Finals di Torino sono ormai alle porte, con il grande inizio previsto per il 12 novembre. Durante la prima giornata, Ivan Dodig e Austin Krajicek scenderanno in campo contro Maximo Gonzalez e Andreas Molteni alle ore 12:00. Successivamente, l’eroe di casa Jannik Sinner sarà impegnato con Stefanos Tsitsipas, partita programmata per le 14.30. A partire dalle 18.30 si potrà assistere alla sfida tra Santiago Gonzalez, Edouard Roger-Vasselin e Marcel Granollers insieme a Horacio Zeballos. Chiuderà poi la giornata il match serale tra Novak Djokovic e Holger Rune.

Ore 12.00 – Ivan Dodig-Austin Krajicek vs Maximo Gonzalez-Andreas Molteni

Ore 14.30 – Jannik Sinner-Stefanos Tsitsipas

Ore 18.30 – Santiago Gonzalez-Edouard Roger-Vasselin vs Marcel Granollers-Horacio Zeballos

Ore 21.00 – Novak Djokovic vs Holger Rune.