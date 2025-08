Per l’Italia sono state eliminate anche Errani/Paolini nel doppio femminile al Masters 1000 di Toronto.

Prosegue l’avventura no per l’Italia del tennis in Canada. Dopo le eliminazioni degli scorsi giorni – da Paolini a Musetti passando per Arnaldi, Bolelli/Vavassori fino ad arrivare a Sonego -, questa sera Sara Errani e Jasmine Paolini hanno salutato Toronto.

Le due italiane sono state sconfitte agli ottavi di finale nel doppio femminile dalla coppia Ostapenko/Krejcikova. Dopo il tie break perso al primo set, nel secondo – finito 6-2 per le avversarie – non c’è stata storia.

Le speranze degli italiani a Toronto restano aggrappate a Flavio Cobolli, l’unico azzurro rimasto in gara.

Masters 1000 Toronto, Cobolli è l’unico italiano ancora in gara: chi sfiderà e quando

Flavio Cobolli è l’italiano superstite all’ATP di Toronto. Il tennista romano, dopo aver eliminato Galarneau e Marozsan – entrambi in tre set -, sfiderà Ben Shelton agli ottavi di finale.

La sfida si disputerà all’una di notte tra domenica e lunedì. Un match in cui lo statunitense cercherà di rivendicare l’eliminazione da Wimbledon, arrivata proprio per mano di un italiano, Jannik Sinner, il cui prosieguo del torneo londinese è ormai negli annali dello sport nostrano.