Atp Finals Torino 2023: calendario, programma, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date e gli orari delle Atp Finals di Torino 2023, evento conclusivo della stagione Atp, dal 12 al 19 novembre. Novak Djokovic torna per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e non può non essere considerato ancora una volta il favorito. Ma quest’anno lo spettacolo è davvero assicurato, senza alcun assente. Carlos Alcaraz dodici mesi fa fu costretto a rinunciare a causa di un infortunio patito la settimna precedente a Parigi, mentre ora è pronto a fare il suo debutto assoluto alle Finals. E poi c’è lui, Jannik Sinner. Dopo aver assaporato questo torneo due anni fa in circostanze del tutto particolari, prendendo in corsa il posto dello sfortunato Berrettini, ora il numero 4 del ranking mondiale vuole viverlo da protagonista e ci arriva come uno dei principali candidati al successo finale.

Ufficialmente qualificati anche i due russi Medvedev e Rublev. Il torneo di Parigi-Bercy deciderà a chi andranno gli ultimi tre slot, con Tsitsipas ormai a un passo dall’aritmetico pass. Al momento settimo e ottavo sono rispettivamente Zverev e Rune, ma tutto è ancora in ballo.

L’emittente Sky Sport detiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo mediante i suoi canali, trasmettendo in diretta tutti gli incontri sia di singolare che di doppio, più approfondimenti nel corso delle varie giornate. Le Finals di Torino andranno in onda anche in chiaro sui canali RAI, che trasmetterà un match del torneo di singolare al giorno. Il tutto a partire da domenica 12 per finire con l’atto conclusivo sette giorni dopo. Il torneo sarà anche visibile in streaming sulle piattaforme di NOW (previo abbonamento) e Sky Go (solo se abbonati Sky). Come sempre, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con dirette testuali degli incontri, approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate. Di seguito tutto il programma e gli orari.

PROGRAMMA, DATE E ORARI ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 12:00), 1 singolare (ore 14:30)

Domenica 12 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:30), 1 singolare (ore 21:00)

Lunedì 13 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 12:00), 1 singolare (ore 14:30)

Lunedì 13 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:30), 1 singolare (ore 21:00)

Martedì 14 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 12:00), 1 singolare (ore 14:30)

Martedì 14 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:30), 1 singolare (ore 21:00)

Mercoledì 15 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 12:00), 1 singolare (ore 14:30)

Mercoledì 15 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:30), 1 singolare (ore 21:00)

Giovedì 16 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 12:00), 1 singolare (ore 14:30)

Giovedì 16 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:30), 1 singolare (ore 21:00)

Venerdì 17 novembre – Sessione diurna: 1 doppio (ore 12:00), 1 singolare (ore 14:30)

Venerdì 17 novembre – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00), 1 singolare (ore 20:30)

Sabato 18 novembre – Sessione diurna: semifinale doppio (ore 12:00), semifinale singolare (ore 14:30)

Sabato 18 novembre – Sessione serale: semifinale doppio (ore 18:30), semifinale singolare (ore 21:00)

Domenica 19 novembre – Finale doppio (ore 15:00), Finale singolare (ore 18:00)