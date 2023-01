Sport, la giornata in diretta: tutti i risultati e le notizie di sabato 21 gennaio 2023

Una nuova giornata di grande sport prende il via anche oggi. Di seguito ecco allora il nostro riepilogo nel quale al solito troverete tutte le notizie principali, gli eventi e i risultati di oggi, sabato 21 gennaio 2023, con i link costantemente aggiornati che riportano alle news fornite dalla redazione di Sportface.it. Nel nostro contenitore analizzeremo i principali avvenimenti di oggi dal mondo dello sport, per quanto riguarda tutte le discipline: un vero e proprio diario del giorno, che vi terrà informati in modo puntuale su quanto succede nel mondo sportivo, una cronologia della giornata sportiva dalla mattina fino a sera tardi.

TENNIS AUSTRALIAN OPEN

DJOKOVIC SI SBARAZZA DI DIMITROV, MURRAY ELIMINATO TRA GLI APPLAUSI

RUBLEV AVANZA, BENE ANCHE RUNE E DE MINAUR

SABALENKA E PLISKOVA AGLI OTTAVI

GIORGI SI ARRENDE A BENCIC, FUORI AL TERZO TURNO

SCI ALPINO

KILDE TRIONFA A KITZBUEHEL, OTTIMO CASSE A RIDOSSO DEL PODIO

CURTONI SUL PODIO A CORTINA, GOGGIA INFORCA NELLA SECONDA DISCESA

BIATHLON

GIACOMEL FUORI DALLA TOP-10 NELL’INSEGUIMENTO DI ANTERSELVA, TRIONFA BOE

SUPER VITTOZZI AD ANTERSELVA, SECONDA CON WIERER SETTIMA

SCI DI FONDO

PELLEGRINO FUORI IN SEMIFINALE A LIVIGNO, VINCE KLAEBO

SNOWBOARD

CORATTI TORNA SUL PODIO IN PARALLELO, TERZO A BANSKO

COMBINATA NORDICA

GEIGER DAVANTI A TUTTI A KLIGENTHAL

SALTO CON GLI SCI

KRAFT VINCE A SAPPORO, INDIETRO INSAM

GOLF

MOLINARI SHOW AD ABU DHABI, IN TESTA ANCHE DOPO IL TERZO GIRO

VOLLEY

SUPERLEGA: TRENTO BATTE LA LUBE CIVITANOVA

SERIE A1 FEMMINILE: IL RESOCONTO DELLE PARTITE ODIERNE

CICLISMO

TOUR DOWN UNDER, VINCE COQUARD DAVANTI A BETTIOL

BASKET

IL RESOCONTO DELLA NOTTATA NBA

PESARO BATTE VERONA: LA CRONACA

TIRO A VOLO

COPPA DEL MONDO RABAT: NEL TRAP ITALIANI FUORI IN SEMIFINALE

CALCIO

IL VERONA VINCE CONTRO IL LECCE E RIAPRE LA LOTTA SALVEZZA

SOLO 0-0 TRA LIVERPOOL E CHELSEA

IL NAPOLI VINCE 2-0 A SALERNO: CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA A 50 PUNTI

SPORT IN TV

IL PALINSESTO ODIERNO