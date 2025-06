Si sono conclusi nella giornata di ieri i Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica ritmica, disputati anche quest’anno al Palaghiaccio di Folgaria.

Con le finali per attrezzo individuali e d’insieme per le categorie Giovanile ed Open, si sono conclusi nella giornata di ieri i Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica ritmica, disputati anche quest’anno al Palaghiaccio di Folgaria.

Sofia Raffaeli (reduce dalla conferma del titolo nel concorso generale) continua a salire sul podio: la ventunenne seguita da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano e tesserata col Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro ha vinto le finali con cerchio e palla, mentre alle clavette e al nastro ha ottenuto il secondo posto.

A chiudere la giornata di competizione ci hanno pensato le squadre d’insieme iscritte ai Campionati Giovanile ed Open, che, come per la prova riservata alle Allieve, ha visto l’assegnazione dei titoli mediante la somma dei punteggi conseguiti in qualifica e finale.