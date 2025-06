Martedì 17 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con Jannik Sinner pronto a tornare in campo al torneo di tennis di Halle, ma anche gli Europei di scherma e i Mondiali di judo. Sempre presente il calcio, con la sfida tra Italia e Spagna negli Europei Under 21.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

09.00 Scherma, Europei 2025: eliminatorie fioretto femminile a squadre – Diretta streaming sul canale Youtube della FIE.

11.00 Scherma, Europei 2025: eliminatorie sciabola maschile a squadre – Diretta streaming sul canale Youtube della FIE.

11.00 Judo, Mondiali 2025: eliminatorie -70 kg femminili e -90 kg maschili – Diretta streaming su Judo Tv.

11.30 Tennis, ATP Halle 2025: primo turno singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.30 Tennis, ATP Halle 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.30 Tennis, WTA Berlino 2025: primo turno singolare – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

11.30 Tennis, WTA Berlino 2025: primo turno singolare doppio – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

11.40 Ciclismo, Giro d’Italia NextGen 2025: terza tappa – Differita in tv su RaiSport HD dalle 19.30; in streaming su Discovery+ e sul canale Youtube del Giro d’Italia dalle 13.20 e su gironextgen.it/live-streaming.

12.00 Tennis, WTA Nottingham 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

12.15 Ciclismo, Giro di Svizzera 2025: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 14.50; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 14.50.

POMERIGGIO

13.00 Tennis, ATP Queen’s 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.30 Scherma, Europei 2025: finali terzo e quarto posto fioretto femminile a squadre e sciabola maschile a squadre – Diretta tv su Raisport HD, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e sul canale Youtube della FIE.

15.30 Atletica, Gold Continental Tour a Turku (Finlandia) – Diretta tv dalle 18.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Scherma, Europei 2025: finali primo e secondo posto fioretto femminile a squadre e sciabola maschile a squadre – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e sul canale Youtube della FIE.

18.00 Calcio, Mondiale 2025 per club: Fluminense vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.

18.00 Calcio, Europei U21 2025: Georgia vs Portogallo – Diretta streaming su Uefa Tv.

18.00 Calcio, Europei U21 2025: Francia vs Polonia – Diretta streaming su Uefa Tv.

18.00 Judo, Mondiali 2025: Final Block -70 kg femminili e -90 kg maschili – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

SERA

20.30 Basket, Serie A: Germani Brescia vs Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Nove, DMAX e su Eurosport2 HD; in streaming su Nove.it, DMAX.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Mondiale 2025 per club: River Plate vs Urawa Reds – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europei U21 2025: Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Europei U21 2025: Romania vs Slovacchia – Diretta streaming su Uefa Tv.