Edin Dzeko è pronto a tornare in Serie A con la Fiorentina, ma si tratta solo del primo nome di quello che sembra essere un vero e proprio valzer dei centravanti in questo calciomercato.

Edin Dzeko, dopo le esperienze con Roma e Inter, sta per tornare, a 39 anni, in Serie A. Sarà lui il vice-Kean, agli ordini di Stefano Pioli, la prossima stagione. Ma non è l’unico movimento in attacco che riguarderà la prossima sessione di calciomercato.

A cominciare dal Napoli, che cerca un attaccante da mettere alle spalle di Romelu Lukaku e sembra averlo individuato in Lorenzo Lucca. Il centravanti di proprietà dell’Udinese è il profilo perfetto per Conte e i contatti tra le società sono continui da giorni, se non settimane. L’accordo col giocatore c’è, ora si deve limare la differenza tra domanda e offerta tra i club. I friulani chiedono 30 milioni, ma, con l’inserimento di bonus, la sensazione è che si possa chiudere in tempi brevi.

A Roma, sponda giallorossa, potrebbe cambiare il centravanti, con Artem Dovbyk pronto a salutare e Vangelis Pavlidis del Benfica pronto a mettersi a disposizione di Gasperini. Dall’altra parte del Tevere, sempre in attacco, più che un nuovo acquisto, c’è una conferma: Pedro ha rinnovato il contratto e resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026.