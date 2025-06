Per allontanare le attenzioni delle big europee la Juve è pronta a formulare a Yildiz un’offerta di rinnovo con aumento dell’ingaggio

Se c’è un giocatore di questa Juventus che fa gola a molti top club europei, questo è certamente Kenan Yildiz. Il talento turco, nella sua prima stagione da titolare in bianconero, dopo le prime presenze accumulate nel 2023/24, ha dimostrato di avere davvero un grande potenziale, seppur in un’annata complicata per la sua squadra. Il classe 2005 è risultato infatti uno dei migliori della Juventus 2024/25: tante le occasioni in cui il suo apporto è stato fondamentale e pochi i momenti bassi, anche fisiologici per un giocatore giovane come lui. Perciò uno degli obiettivi principali di Comolli & C. è blindare il proprio gioiellino per renderlo sempre più un uomo simbolo e leader di questa Juventus.

La Juve pensa ad un importante aumento dell’ingaggio per avere il sì di Yildiz

Era il 16 agosto scorso quando la Juventus annunciava ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2029 con annessa assegnazione della prestigiosa maglia numero 10. Un’iniezione di fiducia notevole, per alcuni anche esagerata dopo una sola stagione in prima squadra, ma a distanza di quasi un anno si può dire senza problemi che il turco l’ha ripagata tutta. L’ex Bayern ha infatti segnato record, come quello di più giovane marcatore dei bianconeri in Champions League, superando proprio il suo idolo Alessandro Del Piero, ed è diventato sempre più idolo dei tifosi della Vecchia Signora con le sue giocate sopraffine.

Si è dunque meritato un premio: un nuovo rinnovo con importante adeguamento dell’ingaggio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Madame vuole infatti spostare la nuova scadenza del suo contratto al 2030 portando il suo ingaggio dagli 1.5 milioni percepiti attualmente a 3-4 milioni. Uno stipendio quindi raddoppiato per blindarlo definitivamente e metterlo al centro del progetto.

La Juventus ha fretta e l’offerta dovrebbe essere recapitata subito dopo il Mondiale per Club. Nel frattempo Yildiz punta a convincere anche negli USA per meritarsi ancora di più il premio che il club bianconero gli ha preparato.