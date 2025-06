Valentino Rossi e Marc marquez hanno avuto una rivalità accesissima che non sembra proprio essersi ancora spenta.

Valentino Rossi e Marc Marquez hanno senza la benché minima ombra di dubbio avuto una delle rivalità più accese e rilevanti della storia dello sport. Probabilmente il dottore e il fuoriclasse spagnolo sono andati anche oltre al concetto stesso di rivalità sportiva, come dimostrano le ultime gare del mondiale 2015 di MotoGP.

Da quando Rossi si è ritirato dalla classe regina del motomondiale per buttarsi nell’avventura dell’Endurance, i toni si sono un po’ placati. Tuttavia, non è detto che questo debba rimanere per sempre lo stesso tipo di clima in maniera più assoluta.

Se infatti Francesco Bagnaia dovesse dimostrare di poter concretamente lottare per il mondiale con il numero 93 della Ducati ufficiale, beh, qualcosa potrebbe andare decisamente diversamente. E non soltanto in caso di confronto per il titolo iridato, come stiamo per scoprire.

MotoGP, ancora Rossi contro Marquez: indiscrezione pazzesca

Il 22 giugno 2025, si svolgerà il GP d’Italia al Mugello. Una tappa imperdibile per tutti gli appassionati di motociclismo, in cui Marc Marquez spera di accumulare altro vantaggio in classifica generale. In particolare su Francesco Bagnaia, già distante di 93 lunghezze in classifica. Tuttavia, proprio ad Aragon Bagnaia è sembrato trovarsi decisamente meglio rispetto alle scorse gare, fiducia parzialmente ritrovata che è stata confermata dallo stesso Bagnaia anche nei test effettuati sulla pista spagnola.

Non ritiene di poter lottare già per la vittoria, tuttavia al Mugello tenterà il tutto per tutto per confermarsi al top in una pista che a dir la verità Marc Marquez non ha mai digerito particolarmente. In ogni caso, con l’aumento della confidenza e un pubblico che lo sosterrà particolarmente, potrebbe anche avvenire una sorta di clamorosa sorpresa fra le colline toscane. Per riuscire in quella che allo stato attuale sarebbe un’impresa, potrebbe contare anche sul supporto di Valentino Rossi.

Secondo quanto riportato da Auto Moto Sport, nel paddock girano voci particolari riguardanti un bonus di 100.000 dollari da parte di Valentino Rossi per Francesco Bagnaia, se quest’ultimo dovesse battere Marc Marquez al Mugello. Mat Oxley, ex pilota e giornalista dedito al settore motociclistico, pensa che Rossi lo farebbe pur di non vedere il grande rivale Marc Marquez fare festa anche nella gara italiana per eccellenza. In ogni caso, sono solo rumors, e di ufficiale attualmente non c’è niente. Di sicuro c’è soltanto che una vittoria di Bagnaia al GP d’Italia potrebbe rilanciarlo anche in classifica generale.