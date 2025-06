La stagione prosegue e le difficoltà della Ferrari sono sempre più evidenti. Un dato che riguarda Lewis Hamilton ne è la dimostrazione.

La stagione 2025 di Formula 1 è giunta alla sua decima tappa. Il GP di Montreal ha evidenziato come McLaren e Red Bull – del solo Max Verstappen -, non siano gli unici due team a poter lottare per la vittoria dei Gran Premi. Nel weekend canadese, infatti, le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli hanno portato a compimento una grande prestazione di squadra, concludendo rispettivamente al 1° e 3° posto.

Se l’italiano della Mercedes ha riportato l’Italia sul podio di un GP di Formula 1 dopo 16 anni (da Fisichella a Spa nel 2009), il team italiano per eccellenza, la Ferrari, continua a non riuscire a portarsi fuori da una crisi infinita che ormai dura da tempo.

Il record negativo di Hamilton: prima volta senza nessun podio nei primi 10 GP

Le prestazioni sottotono della vettura di Maranello si riversano poi sui piloti, incapaci di poter fare meglio con ciò che il team dà loro a disposizione. Sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton hanno avuto pochi, pochissimi lampi in questa stagione, come sono state poche le possibilità di potersi giocare la vittoria di un Gran Premio.

Per quanto riguarda Charles Leclerc, il monegasco è andato vicinissimo a poter vincere il suo Gran Premio di casa, chiudendo a distanza ravvicinata con Lando Norris, vincitore del GP di Montecarlo. Lewis Hamilton, invece, è riuscito a togliersi la soddisfazione di vincere la Sprint Race del GP di Shangai, unico successo per ora nella stagione della Ferrari.

Le Sprint, seppur valevoli nei punti e nelle statistiche stagionali, non vengono considerate nei record totali, visto che sono state inserite solo recentemente e che dunque andrebbero ad inficiare le statistiche della storia della Formula 1. Considerando dunque solo le gare domenicali, per la prima volta nella sua carriera, Lewis Hamilton non è salito sul podio in nessuno dei primi 10 GP stagionali.

Dato che evidenzia in modo chiaro come la Ferrari sia nettamente lontana rispetto alle McLaren, a Verstappen e, nelle ultime settimane, anche alla Mercedes. Serve una decisa inversione di tendenza per evitare che anche questa stagione finisca nel dimenticatoio come quelle del recente passato.