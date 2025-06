La classifica ATP aggiornata del tennis femminile vede alcune conferme e alcuni cambiamenti: Jasmine Paolini perde quota

Aryna Sabalenka si conferma la regina dell’ATP femminile di tennis: dall’alto dei suoi 11553, la bielorussa è ancora saldamente in testa con un buon margine di vantaggio sulle dirette contendenti, tra cui Coco Gauff, la numero 2 del mondo che è riuscita a batterla in finale del Roland Garros.

A perdere quota è Jasmine Paolini. La tennista più forte del panorama italiano e ben inserita nella top 10 del ranking, sconfitta al Roland Garros dopo una partita piena di rimpianti, ha perso quota a scapito delle prestazioni sontuose al fianco della compagna Sara Errani.

Jasmine Paolini, la doppista letale anche in singolo, perde quota in classifica

Sembrava che fosse impossibile trovare una degna erede di Roberta Vinci al fianco di Sara Errani per il doppio azzurro, e invece è arrivata Jasmine Paolini. La classe 1996 ha raccolto la sua eredità e ha cominciato a inserirsi bene nel tennis doppio, tutt’altra disciplina rispetto al singolare. Con Errani ha già vinto, negli ultimi tempi, gli Internazionali di Roma e il Roland Garros in doppio, una coppia vincente che fa ben sperare per il futuro. Nel singolo, invece, c’è stato un piccolo slittamento.

In doppio Paolini è letale e ha un feeling speciale con questo sport. In singolo, invece, dopo l’uscita al quarto turno del Roland Garros contro Svitolina, un match cominciato nel modo giusto e poi indirizzato bene dalla tennista ucraina in una rimonta devastante, l’Azzurra ha perso una posizione, scendendo al quinto posto del Ranking. A superarla è stata la cinese Zheng Qinwen.

Jasmine Paolini è impegnata in questi giorni negli ottavi di finale del torneo tedesco del German Open di Berlino insieme all’inseparabile Sara Errani. Ad attenderle, la coppia costituita da Marta Kostjuk ed Eva Lys.