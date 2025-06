Arriva un grande successo italiano negli Europei di scherma nella categoria fioretto maschile: Guillaume Bianchi festeggia la medaglia d’oro.

L’Italia del fioretto maschile aggiunge una medaglia d’oro al suo medagliere europeo di scherma. Dopo una grande cavalcata nella competizione, l’Azzurro arriva in finale, dove ha sfidato il fiorettista francese Anas Anane. Quest’ultimo è stato decisivo nell’evitare una finale tutta italiana, in quanto in semifinale ha trionfato su Tommaso Marini (bronzo europeo).

Per Guillaume Bianchi è il primo trofeo individuale in carriera, vinto in una finale a senso unico. L’italiano ha infatti trionfato con un netto 15-5, con la vittoria che si aggiunge ad una giornata nettamente positiva per gli Azzurri. L’Italia della scherma, infatti, ha esultato anche grazie al doppio bronzo della coppia formata da Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio, oltre il già citato bronzo di Marini.

Europei di Genova, finale fioretto maschile: la grande vittoria di Bianchi

La finale è stata caratterizzata da un vero e proprio dominio dell’azzurro sul francese. Bianchi è infatti riuscito subito a piazzare quattro stoccate vincenti consecutive sull’avversario, andando in poco tempo in vantaggio di 4-0. Vantaggio che poi è riuscito a gestire con intelligenza, portandolo così fino al termine dello scontro.

Dopo esser andato sul 10-5, Bianchi non ha sbagliato più nulla, vincendo altre 5 stoccate consecutive e trionfando con un netto 15-5 nella finale europea di fioretto maschile. Europeo che, dunque, prosegue nel migliore dei modi per gli Azzurri. Nella giornata di domani, appuntamento con la gara a squadre del fioretto femminile e quella della sciabola maschile, due prove molto importanti.

La competizione europea di scherma, iniziata il 13 giugno e in onda fino al 19 giugno, ha portato alla Nazionale italiana già sette medaglie complessive – un oro, un argento e cinque bronzi. Mancano all’appello ancora diverse partite, però: per i più appassionati l’appuntamento sarà sia su Rai 2 che su Sky Sport Arena.