Golf, DP World Tour: Francesco Molinari in testa ad Abu Dhabi dopo tre giri. Migliozzi settimo

Francesco Molinari è in testa alla classifica dopo tre giri dell’Abu Dhabi HSBC Championship 2023, torneo del DP World Tour appartenente anche alle Rolex Series del circuito europeo. L’azzurro è rimasto al comando sul percorso dello Yas Links, venendo raggiunto dall’irlandese Shane Lowry e dall’australiano Min Woo Lee. I tre giocatori partiranno appaiati a -13 e giocheranno insieme le ultime 18 buche che decideranno il torneo. Per Molinari una terza giornata in 69 colpi, con quattro birdie e un bogey. L’azzurro condivideva la testa con l’altro italiano Guido Migliozzi, che con un parziale in 71 colpi adesso è settimo ma sempre a due colpi dalla testa. Classifica cortissima, con i primi 15 giocatori racchiusi in tre colpi e quindi ancora tutti in lotta per la vittoria nella giornata di domani.

Alle spalle di Molinari, Lee e Lowry ci sono Forrest, Soderberg e Perez a -12 e poi Meronk, Harrington e Rozner che sono a -11 insieme allo stesso Migliozzi. In casa Italia cercherà un piazzamento in top-10 anche Edoardo Molinari, che si trova al sedicesimo posto con un totale di -9. La giornata conclusiva del torneo di Abu Dhabi sarà tramessa in diretta tv su Sky Sport Golf e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.