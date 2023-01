Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Conegliano batte Vallefoglia in quattro set, Scandicci perde al quinto set con Novara

Conegliano batte Vallefoglia 3-1, 25-27 25-18 25-17 25-20, nella 16ª giornata di Serie A1 femminile 2022/2023. Partita più sofferta del prevista per la capolista che perde il primo set ai vantaggi dopo aver sprecato un set point sul 24-23. Buona partita di Vallefoglia che però non basta agli ospiti per evitare la rimonta e la vittoria della squadra di Santarelli. Conegliano conferma il primato in classifica salendo a 44 punti a + 5 su Scandicci che perde al tie break con Novara e si stacca dalla vetta. Nell’ultimo match della giornata Busto Arsizio ha battuto Perugia in tre set agganciando Bergamo in 7ª posizione a 21 punti.

Primo set più combattuto del previsto con Vallefoglia che si porta in vantaggio di pochi punti e riesce a mantenere il margine su Conegliano per quasi tutta la durata del set. Nelle fasi finali la squadra di Santarelli trova il punto del pareggio e va anche a set point sul 24-23. A sorpresa Vallefoglia riesce a salvarsi e a chiudere il set 27-25.

Secondo set in cui Conegliano reagisce e si mette subito al comando delle operazioni prendendo il largo sul 14-6. I padroni di casa dominano il secondo parziale e vincono il set di sette punti 25-18.

Nel terzo set Conegliano trova subito il vantaggio e arriva a metà set sul 10-8. Vallefoglia riesce a rientrare dopo pochi punti sul 13-13 ma subisce un pesante parziale di 6-0 dalle ragazze di Santarelli che mettono in discesa il set. Conegliano controlla il margine su Vallefoglia e chiude il set 25-17,

Nel quarto set Conegliano scappa subito via e conquista 11 dei primi 15 punti mettendo in discesa il set. Poco da fare per Vallefoglia che non riesce a recuperare uno svantaggio troppo ampio ed è costretta a cedere il terzo set a Conegliano perdendo il match 3-1.