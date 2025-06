I verdetti della Finale Oro dei Campionati Societari Assoluti su pista, in programma presso l’impianto di atletica leggera “Gabre Gabric” di Sanpolino a Brescia.

Il settimo scudetto consecutivo dell’Atletica Brescia 1950 al femminile, il quarto dell’Enterprise Sport&Service al maschile, a quattro anni dall’ultima volta. Questi i verdetti della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti andata in scena nel weekend a Brescia. La ‘leonesse’ trionfano in casa e proseguono la scia di successi ininterrotta dal 2019: primo posto in classifica generale con 176 punti davanti a Cus Pro Patria Milano (168) e Atletica Vicentina (147).

Tra gli uomini, torna a festeggiare l’Enterprise, formazione con base ad Ariano Irpino (Avellino): dopo le vittorie del 2016, 2017 e 2021, trionfa al campo sportivo Gabre Gabric con un bottino di 175,5 punti, meglio di Athletic Club 96 Alperia (156,5) e Atletica Firenze Marathon (144).