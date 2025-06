Jannik Sinner è pronto a tornare in campo in Germania per il primo turno di Halle, l’azzurro vuole mettersi le delusioni alle spalle.

Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per Jannik Sinner, che dopo aver conquistato gli Australian Open a gennaio, ha dovuto fare i conti con la squalifica. Tornato in campo a maggio per gli Internazionali d’Italia, il 23enne di San Candido è riuscito a raggiungere una finale del tutto inaspettata, o quasi. L’avversario, però, ha avuto la meglio.

Il vincitore, a Roma, è stato Carlos Alcaraz: lo stesso che un mese dopo avrebbe battuto Sinner anche al Roland Garros. Tra la finale del Foro Italico e quella di Parigi c’è stata tutta la differenza del mondo, perché in Italia non c’è stata storia per l’azzurro. In Francia, invece, Sinner è andato vicinissimo alla vittoria. La delusione è stata enorme, ma non c’è tempo per piangersi addosso.

Halle, Sinner punta il trofeo: comincia la stagione su erba

Siamo a giugno e la stagione su terra è giunta al termine, si ritorna a giocare su erba. Lo scorso anno è stato Sinner a trionfare l’ATP 500 di Halle e quest’anno ci sono ottime probabilità di ripetersi. Nell’esordio tedesco di ieri, però, Jannik è stato eliminato nel doppio con Lorenzo Sonego. Ad avere la meglio sono stati Khachanov e Michelsen.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, specie dopo la delusione al Roland Garros, ma il vero torneo di Jannik comincia oggi. L’avversario di questo pomeriggio sarà Hanfmann, che Sinner ha già incrociato e battuto due volte nella sua carriera. I due, però, si sono sempre sfidati negli Slam: US Open nel 2023 e Wimbledon nel 2024. Il numero uno al mondo vuole ripetersi anche a casa di Hanfmann. C’è da preparare Wimbledon e Sinner vuole farlo vincendo Halle.