Valentino Rossi fa sempre parlare un sacco di sé, e questa volta c’è riuscito grazie a un incontro davvero speciale.

Valentino Rossi è un fuoriclasse straordinario, ancora oggi apprezzatissimo in tutto il mondo. Ritiratosi dal mondiale di MotoGP nel 2021, ha conquistato nove titoli mondiali fra 125, 250, 500 e MotoGP. Nonostante sia terminata la sua carriera con le due ruote, continua a dedicarsi al motorsport.

Oltre al team VR46 presente in MotoGP e all’Academy ancora a dir poco attiva, il Dottore corre in Endurance e si gode questa”seconda carriera” a tinte automobilistiche.

Proprio lui che, in passato, avrebbe potuto facilmente passare in Formula Uno, se avesse rinunciato alla classe regina del motomondiale. In ogni caso, continua a procedere a gonfie vele il suo percorso all’interno degli sport motoristici, e in vista della 24 Ore di Le Mans qualche giorno fa ha deliziato i fan di un incontro davvero indimenticabile e a dir poco da brividi.

MotoGP, Valentino Rossi da brividi: di cosa si tratta

Valentino Rossi ha sempre saputo emozionare nel corso della sua carriera, e anche questa volta non è stato esattamente da meno. La pista c’entra poco, visto e considerato il fatto che ha dato spettacolo al di fuori delle prestazioni sportive. In vista della 93° edizione della 24 Ore di Le Mans, celebre e iconica corsa automobilistica, a dare il via alla manifestazione ci ha pensato Roger Federer, leggenda del tennis. Quest’ultimo ha pronunciato la classica frase: “Piloti, accendete i motori”.

Fortemente emozionante anche l’incontro fra il 20 volte campione Slam e il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, in un’atmosfera unica e a dir poco indimenticabile. Dopotutto, parliamo di due autentici giganti dello sport mondiale, che grazie alla 24 Ore di Le Mans hanno avuto la possibilità di incontrarsi e di vivere insieme un momento che probabilmente non dimenticheranno davvero mai.

Alla televisione francese, Federer ha spiegato di trovare a dir poco straordinaria e leggendaria la possibilità di essere lì di persona a sentire quell’atmosfera tanto speciale: “Un grande onore per me vedere da vicino i piloti, ma anche gli appassionati tifosi di questo icnredibile sport. Davvero fantastico, sono onestamente molto emozionato”. Sicuramente stiamo parlando di un evento che non si può affatto dimenticare, non solo per l’incontro con Valentino Rossi ma anche per quello che di fatto rappresenta Le Mans non solo per i piloti, ma per chiunque possa apprezzare le auto nel mondo o un semplice ma iconico evento sportivo unico nel suo genere.