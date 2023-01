Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2023: italiani fuori in semifinale, sfumano le medaglie

I risultati della prova di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo a Rabat (Marocco), dove gli italiani si sono ben comportati senza però centrare l’accesso alle finali che valevano le medaglie. Sia al maschile che al femminile infatti la pattuglia azzurra ha visto interrompersi il proprio percorso in semifinale, non senza recriminazioni. Tra gli uomini si sono qualificati per il penultimo atto della competizione sia Daniele Resca (Carabinieri) che Luca Miotto (Carabinieri). Resca in particolar modo ha mancato l’accesso alla finale dopo aver perso per un piattello lo spareggio contro lo statunitense Mein dopo che entrambi avevano chiuso a 21/25. In finale la vittoria è andata al britannico Matthew John Coward-Holley, davanti al ceco David Kostelecky e al portoghese Joao Azevedo.

Al femminile invece si sono fermate in semifinale Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) e Giulia Grassia (Esercito). Stanco in particolare era stata la migliore in assoluto in qualificazione, salvo poi partire malissimo in semifinale dovendo accontentarsi della sesta posizione con 19/25. Ottavo posto con 10/15 per Grassia in semifinale, dopo l’ottavo posto della qualificazione. Fuori dalle semifinali per un solo piattello l’altra azzurra Jessica Rossi (Fiamme Oro).