Conte ha tutte le intenzioni di voler partire con una rosa completa già dal ritiro di Dimaro e il primo obiettivo è quello di rinforzare la batteria degli esterni offensivi.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. in vista della prossima stagione, in cui i partenopei dovranno lottare su ben tre fronti (senza contare gli impegni in Supercoppa).

E uno dei punti sui quali si sta programmando con maggiore forza è senza dubbio quello degli esterni offensivi. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, lo scorso gennaio, infatti, proprio quel reparto è rimasto privo di fantasia, velocità, assist e gol.

I nomi

E per riportare tutto ciò nelle frecce a disposizione del tecnico salentino, come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, i nomi sul taccuino del direttore sportivo azzurro sono soprattutto quattro: Lookman dell’Atalanta, Ndoye del Bologna, Chiesa del Liverpool e Lang del PSV.

E Conte si aspetta che almeno due di questi indossino la maglia partenopea, magari già dal ritiro di Dimaro in programma nel mese di luglio.