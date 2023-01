Australian Open 2023: prestazioni eccellenti di Rublev e Rune, passa de Minaur

Prestazioni eccellenti quelle di Andrey Rublev e Holger Rune, i due grandi favoriti (insieme a Novak Djokovic) di questa parte bassa del tabellone. Il russo, che era atteso dalla sfida non semplice contro Daniel Evans, ha invece giocato un match dal livello entusiasmante, vincendo 6-4 6-2 6-3 e qualificandosi per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il suo prossimo ostacolo sarà proprio il tennista danese, quel Rune che ha vinto in tre set tutte le partite fin qui disputate, compresa quella di questa notte contro il francese Ugo Humbert (6-4 6-2 7-6): sarà, dunque, un quarto turno stellare quello tra il giovanissimo Holger e il numero 6 della classifica mondiale, ormai sempre più vicino all’ingresso nella Top 5 al termine di questo torneo.

Il beniamino di casa Alex de Minaur torna alla seconda settimana degli Australian Open per il secondo anno consecutivo, grazie al roboante successo fatto registrare contro Benjamin Bonzi per 7-6 6-2 6-1, conquistando 12 degli ultimi 15 giochi dopo un primo set combattuto e ben giocato anche dal tennista transalpino. Se un anno fa l’australiano fu battuto agli ottavi da uno scatenato Jannik Sinner, con l’italiano che non gli concesse neanche un set, nel 2023 il suo compito sarà non meno complesso: de Minaur, infatti, dovrà vedersela contro il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov. Tra gli altri risultati della notte, si segnalano anche i successi di Tommy Paul (6-1 6-4 6-3 a Jenson Brooksby) e di JJ Wolf (6-4 6-1 6-2 a Michael Mmoh).