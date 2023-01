Basket, Serie A1 2022-2023: Pesaro batte Verona 76-73, cronaca e tabellino

Carpegna Prosciutto Pesaro batte Tezenis Verona per 76-73 nella sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Karvel Markeese Anderson, il quale mette a segno 22, che però non bastano per regalare la vittoria a Verona.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Anderson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in parità il primo quarto sul 18-20. Nel secondo quarto la situazione cambia e l’equilibrio si ribalta, con i padroni di casa che ribaltano e si portano in vantaggio, mettendo dentro 4 punti in più degli ospiti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 41-39.

Cambia la storia nel terzo quarto, qui i padroni di casa perdono tutto il loro vantaggio, rimanendo impantanati, e con Verona che non solo recupera, ma allunga e anche di parecchio. Inizia così la risalita ospite, che mette 10 punti in più degli avversari. Gli ultimi 10 minuti iniziano col risultato di 51-59. Qui si compie la rimonta dei padroni di casa, che riescono a mettere dentro ben 11 punti in più di Verona, vincendo un match che sembrava complicatissimo all’inizio dell’ultimo quarto. Risultato finale: 76-73.

IL TABELLINO

PESARO-VERONA 76-73 (18-20, 23-19, 10-20, 25-14)

PESARO: Kravic 10, Abdur-Rahkman 10, Visconti 8, Moretti 10, Tambone 6, Stazzonelli 0, Gudmundsson 2, Charalampopoulos 5, Toté 7, Cheatham 18.

VERONA: Cappelletti 11, Holman 3, Ferrari 0, Casarin 5, Johnson 7, Bortolani 5, Candussi 0, Rosselli 0, Anderson 22, Udom 0, Sanders 12, Smith.