NBA 2022/2023: colpaccio Lakers contro Memphis, Golden State sconfigge Cleveland

Colpaccio dei Los Angeles Laker nella notte NBA di questo sabato 21 gennaio: la compagine californiana vince una partita mozzafiato contro i secondo in classifica Memphis Grizzlies e lo fa grazie allo score tiratissimo di 122-121. Grandissime prestazioni di Russell Westbrook e di Lebron James, i quali hanno messo a segno rispettivamente 29 e 23 punti, fondamentali per guidare i proprio compagni al successo in questo incontro molto complesso. Spicca anche la vittoria in trasferta di Golden State Warriors, che a casa dei Cleveland Cavaliers si sono imposti per 120-114 (32 i punti per Jorna Poole). Bene anche gli Orlando Magic, che hanno la meglio sui forti New Orleans Pelicans con il punteggio di 123-110, e i Denver Nuggets, che si confermano al primo posto della Western Conference dopo il 134-111 con cui hanno battuto Indiana Pacers. Si impongono Brooklyn Nets (117-106 contro gli Utah Jazz), i Los Angeles Clippers (131-126 a San Antonio), gli Atlanta Hawks (139-124 ai New York Knicks) e i Sacramento Kings (118-113 sugli Oklahoma City Thunder)

