LIVE – Giorgi-Cornet, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Camila Giorgi e Alizé Cornet, valido per il primo turno del Roland Garros 2023. L’atleta marchigiana troverà di fronte a sé immediatamente un ostacolo da non sottovalutare in quel di Parigi; la padrona di casa transalpina, infatti, possiede un tennis perfetto per insidiare il gioco offensivo e rischioso dell’azzurra. Giorgi tenterà di sgretolare ogni tattica della francese inanellando accelerazioni, elevando il rischio sempre più, con la speranza che Cornet non sia in una delle sue giornate da robot difensivo. La stratega avrà dalla sua l’appoggio del pubblico di Parigi, ma Giorgi, emotivamente non troppo influenzata dall’esterno, proverà a mettere in pratica una prestazione brillante e presentarsi al secondo turno al cospetto di una tra Jessica Pegula e Danielle Collins. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Giorgi-Cornet (terzo incontro sul Campo Philippe-Chatrier a partire dalle ore 11.00, dopo Vesely-Tsitsipas).

