Lecce, Colombo: “Emozioni inspiegabili, ho pianto. Ce l’abbiamo fatta”

Lorenzo Colombo ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria salvezza del Lecce sul Monza. “È impossibile trasmettere le emozioni che sto provando. Oggi ho pianto, come tanti miei compagni. A me non capita spesso. In tanti ci davano per spacciati. Siamo però riusciti a compiere questa impresa”.

Poi ha proseguito: “Ho tirato forte e centrale sul rigore, l’importante è che la palla sia entrata. Spero che al ritorno in città ci accolgano tutti i tifosi, vogliamo festeggiare con loro. Io sono nato qui vicino e forse era destino. Abbiamo lavorato tanto, passando momenti molto difficili. Ce l’abbiamo fatta, questo è l’importante”.