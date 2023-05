Giorgi-Cornet oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Alizé Cornet nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Va in scena nella capitale francese l’ottavo capitolo della rivalità tra queste due giocatrici. La marchigiana si trova in vantaggio per 5-2 nei precedenti e si è portata a casa anche l’unico andato in scena sul rosso. Era l’anno 2014 e Giorgi s’impose in tre set nel primo turno del torneo di Strasburgo.

Il match non sarà dei più semplici per Camila, che ha sempre faticato molto di fronte alla solidità della veterana transalpina. Quest’ultima, inoltre, potrà contare sull’appoggio incondizionato del pubblico di casa, un fattore da sempre molto importante per i tennisti francesi. Giorgi partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Per l’italiana sarebbe molto utile incamerare fiducia con un bel successo. Al secondo turno, infatti, si troverebbe davanti la vincitrice del derby statunitense tra Danielle Collins oppure Jessica Pegula, numero tre del ranking mondiale.

Giorgi e Cornet scenderanno in campo oggi (domenica 28 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata dalle ore 11.00 sul Court Philippe-Chatrier (al termine di Vesely-Tsitsipas). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Giorgi e Cornet garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.