La Serie A sta per ricominciare, ma nel frattempo Aurelio De Laurentiis propone una rivoluzione per il campionato italiano.

Mancano poco più di ventiquattro ore all’esordio del Napoli campione d’Italia contro il Sassuolo, gara che darà il via alla nuova stagione di Serie A. Oltre ai partenopei, che scenderanno in campo alle 18.30 al Mapei Stadium, si affronteranno anche Genoa e Lecce. Domani sera, invece, toccherà a Roma e Bologna da una parte, Milan e Cremonese dall’altra.

Il Napoli di Antonio Conte è la squadra da battere, ma la concorrenza è alta. Tante squadre si sono rinforzate e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote dei campioni in carica. Il Presidente De Laurentiis, nel frattempo, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha rilasciato diverse dichiarazioni importanti, non solo sulla sua squadra. Il patron azzurro, infatti, ha parlato anche di una possibile rivoluzione del formato e dei diritti televisivi della nostra Serie A.

De Laurentiis bandiera del cambiamento: “Serie A a 16 squadre e partite in chiaro”

ADL ha parlato a “7“, magazine del Corriere della Sera, toccando moltissimi temi. De Laurentiis ha parlato dei problemi nel sistema e delle possibili soluzioni: “Il sistema è malato in tutta Europa, per curare i tanti debiti sono necessarie riforme rivoluzionarie e rapide. Si giocano sempre più partite, che necessitano di sempre più giocatori, che portano a sempre maggiori spese“.

Una soluzione possibile, per il patron azzurro, è la riduzione del numero di squadre nel campionato: “Una serie A a 16 squadre, come nel 1986, eviterebbe che i calciatori stessi, patrimonio delle società, si usurino bruciando il loro valore. Un torneo a 16 squadre eviterebbe anche quei match con poche migliaia di spettatori in tv che indeboliscono la credibilità commerciale del nostro calcio“.