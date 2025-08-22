I Mondiali di volley femminile vedono le azzurre più cariche che mai: l’obiettivo è ottenere la medaglia. Ecco le info utili sull’esordio contro la Slovacchia.

I Mondiali di volley femminile saranno per le ragazze di Velasco un ulteriore banco di prova in cui mettersi in mostra. Dopo 29 vittorie di fila e il trionfo nell’ultima VNL, l’Italia vuole ottenere una medaglia in una delle competizioni più importanti di sempre. L’energia è perciò tantissima e nulla vorrà essere lasciato al caso.

Di seguito tutti i dettagli sull’orario e la data di esordio delle azzurre contro la Slovacchia.

Mondiali volley, data e orario dell’esordio contro la Slovacchia: i dettagli

L’Italia femminile scenderà in campo per la prima dei gironi dei Mondiali 2025 nella giornata di venerdì 22 agosto 2025 dalle ore 15:30 contro la Slovacchia al Municipal Stadium di Phuket in Thailandia. La gara sarà visibile in chiaro in diretta TV su ‘Rai 2’ ma potrà essere seguita anche su ‘DAZN’ e ‘VolleyballWolrd TV’ con rispettivo abbonamento.

C’è anche chi, alla vigilia dell’esordio, ha voluto suonare la carica. Si tratta di Paola Egonu – volto simbolo della nazionale femminile di pallavolo- che a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha dichiarato: “Sarebbe bellissimo chiudere il cerchio con l’oro, l’unico che ci manca. Grinta e cuore non mancheranno”. E poi sul CT ha aggiunto: “Velasco? Ci ha trasmesso quella serenità che ci mancava. Indossare la maglia dell’Italia è un privilegio”.