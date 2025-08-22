Il Milan continua a lavorare sul mercato nonostante i colpi già messi a segno fino a questo momento: il rinforzo per la difesa può essere un ex Serie A.

Il Milan si sta muovendo sul mercato senza sosta, grazie al lavoro di Igli Tare, per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa quanto più competitiva possibile per la stagione 2025/26 che sta per cominciare ufficialmente. Il club rossonero, per rinfoltire la difesa, starebbe ora pensando ad un ex Serie A: di seguito tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, l’ex Serie A può approdare a Milanello: l’indiscrezione

Il Milan ha appena chiuso il colpo in attacco per Victor Boniface che è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro dal Bayer Leverkusen. Eppure il Diavolo non intende fermarsi, anzi sta già progettando il prossimo colpo concentrandosi stavolta sulla difesa che deve essere ancora rinfoltita.

Dopo la partenza di Thiaw, i rossoneri hanno affondato il colpo per De Winter ma vogliono comunque avere anche un’altra pedina da utilizzare con Gabbia, Tomori e Pavlovic. Per questo motivo è saltata fuori una nuova pista, quella che porta a Merih Demiral.

Secondo ‘Il Corriere della Sera’, il classe 1998 è in scadenza con l’Al-Ahli e il Milan ci starebbe seriamente pensando come possibile colpo last-minute di mercato. Non resta quindi altro da fare se non attendere per comprendere se alla fine Tare e co. affonderanno il colpo o meno.