Venerdì 22 agosto pieno zeppo di appuntamenti per lo sport in tv: ci sarà tanto calcio quest’anno, ma tornerà anche la MotoGP e non solo. Il programma.

L’estate sta man mano volgendo al termine e con l’arrivo dell’autunno stanno tornando anche tutti gli appuntamenti da non perdere con il calcio e non solo. Quest’oggi – venerdì 22 agosto – il programma è pieno zeppo di appuntamenti da non perdere. Di seguito i dettagli sugli orari e su dove vedere i vari eventi previsti.

Sport in tv oggi: ecco il programma dettagliato di questo venerdì 22 agosto

08.00 Canoa, Mondiali 2025: sessione mattutina – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

08.30 Nuoto, Mondiali juniores 2025: quarta giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

08.30 MotoE, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Ciclismo su pista, Mondiali U23/junior 2025: terza giornata (sessione diurna) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 MotoGP, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.06 Ciclismo, Giro di Germania 2025: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15.00 su Discovery+.

13.00 Ciclismo, Tour du Limousin: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.10 su Discovery+.

13.03 Ciclismo, Renewi Tour 2025: terza tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+.

13.15 Moto3, GP Ungheria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Canoa, Mondiali 2025: sessione pomeridiana – Diretta tv dalle 14.00 fino alle 15.20 su Rai 2 HD, dalle 15.20 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

14.00 Golf, Tour Championship 2025: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

14.05 Moto2, GP Ungheria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Equitazione, Global Champions League a Valkenswaard (Paesi Bassi): salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 MotoGP, GP Ungheria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Volley femminile, Mondiali 2025: Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV.

17.00 MotoE, GP Ungheria 2025: qualifiche – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Nuoto, Mondiali juniores 2025: quarta giornata (sessione serale) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Eurovision Sport.

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2025: turno conclusivo uomini – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Passaro vs Rocha 2° match e inizio non prima delle 19.00 italiane)

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2025: turno conclusivo donne – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Stefanini vs Inoue 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

18.00 Ciclismo su pista, Mondiali U23/junior 2025: terza giornata (sessione serale) – Diretta streaming dalle 17.45 sul canale Youtube Libema Profcycling.

18.30 Atletica, Diamond League 2025 a Bruxelles (Belgio) – Diretta tv dalle 20.00 su Rai 3 HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Torneo Acropolis 2025: Italia vs Grecia – Diretta tv su Sky Sport Basket (209); in streaming su SkyGo, NOW e su Courtside1891.

19.30 Ginnastica ritmica, Mondiali 2025: concorso generale individuale, finale (Gruppo B) – Diretta tv dalle 19.30 alle 20.20 RaiSport HD; in streaming dalle 19.30 su RaiPlay Sport 2.

20.30 Calcio, Serie B: Pescara vs Cesena – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayern Monaco vs Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio femminile, Serie A Women’s Cup: Parma vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Rugby femminile, Mondiali 2025: Inghilterra vs USA – Diretta tv RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Ligue1: PSG vs Angers – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League: West Ham vs Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Livorno vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Sambenedettese vs Bra – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Perugia vs Guidonia – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Arezzo vs Forlì – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Pineto vs Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.30 Calcio, laLiga: Betis vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.

22.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2025: concorso generale individuale, finale (Gruppo A) – Diretta tv dalle 22.00 su Rai3 HD; in streaming su RaiPlay Sport 2.

22.00 Tennis, ATP Winston-Salem 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 00.30 e su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

23.30 Tennis, WTA Cleveland 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

01.00 Tennis, WTA Monterrey 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport Uno (201) dalle 03.30, Sky Sport Tennis (203) dalle 02.30, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.